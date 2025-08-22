PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gütersloh

POL-GT: S-Pedelecfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (AM) - Am Donnerstag, 21.08., gegen 20:37 Uhr, erhielt die Polizei Gütersloh Kenntnis von einem Verkehrsunfall auf dem Geh-/Radweg entlang der Lippstädter Straße in Rheda-Wiedenbrück. In Höhe der Hausnummer 103 stießen ein 21-jähriger Radfahrer aus Rheda-Wiedenbrück und ein 56-jähriger Langenberger Fahrer eines S-Pedelec, ein Pedelec mit Versicherungskennzeichen und Tretunterstützung bis 45 km/h, die sich entgegenkamen, zusammen und stürzten. Der 21-jährige zog sich hierbei leichte Verletzungen zu, der 56-jährige wurde schwer verletzt. Bei ihm wurde aufgrund der schweren Kopfverletzungen, die er sich trotz getragenem Fahrradhelm zuzog, zunächst vor Ort Lebensgefahr angenommen. Beide Unfallbeteiligte wurden in Krankenhäuser gefahren. Der 21-jährige konnte nach staatsanwaltschaftlich angeordneter Blutprobenentnahme des Krankenhaus bereits wieder verlassen. Der 56-jährige verblieb in einem Bielefelder Krankenhaus, wo sich sein Zustand gebessert haben soll. Da der 21-jährige während der Fahrt das Handy bedient haben soll, wurde es sichergestellt. Die Unfallaufnahme wurde durch ein Unfallaufnahmeteam der Polizei Paderborn unterstützt. Es kam nur zu geringen Verkehrsstörungen durch die Unfallaufnahme. Das aufwändige Fotomessverfahren wurde leider durch einen uneinsichtigen Fußgänger gestört. Die Sachschäden sind gering.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Alle Meldungen Alle
  • 21.08.2025 – 14:50

    POL-GT: Radfahrerin nach Sturz ins Krankenhaus

    Gütersloh (ots) - Schloß Holte-Stukenbrock (MK) - Am Donnerstagmorgen (21.08., 09.15 Uhr) stürzte eine 67-jährige Frau aus Verl mit ihrem Fahrrad, als sie von der Bahnhofstraße auf den Gehweg auffahren wollte. Der umgehend verständigte Rettungsdienst brachte die Frau zur weiteren stationären Behandlung in ein Gütersloher Krankenhaus. Rückfragen bitte an: Polizei Gütersloh Pressestelle Polizei Gütersloh Telefon: ...

    mehr
  • 21.08.2025 – 14:35

    POL-GT: Unfallzeugen gesucht - Scooter-Fahrer weicht aus und wird leicht verletzt

    Gütersloh (ots) - Versmold (MK) - Am Mittwochabend (20.08., 19.30 Uhr) ereignete sich auf dem Geh- und Radweg der Rothenfelder Straße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 17-jähriger Fahrer eines E-Scooters verletzt wurde. Der Jugendliche befuhr zuvor den Fußgänger- und Radweg stadteinwärts, als ihm eine bislang unbekannte Radfahrerin entgegenkam. Um eine Kollision zu ...

    mehr
  • 21.08.2025 – 14:24

    POL-GT: Schwerer Verkehrsunfall in Rietberg

    Gütersloh (ots) - Rietberg (FK) - Mittwochvormittag (20.08., 10.45 Uhr) kam es auf der Bresserstraße in Höhe der Kreuzung Wulfhorstweg zu einem schweren Verkehrsunfall. Drei Personen erlitten dabei schwere Verletzungen, zwei wurden als leichtverletzt eingestuft. Alle wurden in umliegende Krankenhäuser gefahren. Vorbehaltlich weiterer Ermittlungen ergab sich folgender Unfallhergang: Ein 56-jähriger Mann aus Rüthen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren