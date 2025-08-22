Polizei Gütersloh

POL-GT: S-Pedelecfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (AM) - Am Donnerstag, 21.08., gegen 20:37 Uhr, erhielt die Polizei Gütersloh Kenntnis von einem Verkehrsunfall auf dem Geh-/Radweg entlang der Lippstädter Straße in Rheda-Wiedenbrück. In Höhe der Hausnummer 103 stießen ein 21-jähriger Radfahrer aus Rheda-Wiedenbrück und ein 56-jähriger Langenberger Fahrer eines S-Pedelec, ein Pedelec mit Versicherungskennzeichen und Tretunterstützung bis 45 km/h, die sich entgegenkamen, zusammen und stürzten. Der 21-jährige zog sich hierbei leichte Verletzungen zu, der 56-jährige wurde schwer verletzt. Bei ihm wurde aufgrund der schweren Kopfverletzungen, die er sich trotz getragenem Fahrradhelm zuzog, zunächst vor Ort Lebensgefahr angenommen. Beide Unfallbeteiligte wurden in Krankenhäuser gefahren. Der 21-jährige konnte nach staatsanwaltschaftlich angeordneter Blutprobenentnahme des Krankenhaus bereits wieder verlassen. Der 56-jährige verblieb in einem Bielefelder Krankenhaus, wo sich sein Zustand gebessert haben soll. Da der 21-jährige während der Fahrt das Handy bedient haben soll, wurde es sichergestellt. Die Unfallaufnahme wurde durch ein Unfallaufnahmeteam der Polizei Paderborn unterstützt. Es kam nur zu geringen Verkehrsstörungen durch die Unfallaufnahme. Das aufwändige Fotomessverfahren wurde leider durch einen uneinsichtigen Fußgänger gestört. Die Sachschäden sind gering.

