Polizei Gütersloh

POL-GT: Schwerer Verkehrsunfall in Rietberg

Gütersloh (ots)

Rietberg (FK) - Mittwochvormittag (20.08., 10.45 Uhr) kam es auf der Bresserstraße in Höhe der Kreuzung Wulfhorstweg zu einem schweren Verkehrsunfall. Drei Personen erlitten dabei schwere Verletzungen, zwei wurden als leichtverletzt eingestuft. Alle wurden in umliegende Krankenhäuser gefahren.

Vorbehaltlich weiterer Ermittlungen ergab sich folgender Unfallhergang: Ein 56-jähriger Mann aus Rüthen befuhr mit einem Ford Transit den Wulfhorstweg in Richtung Rietberger Straße. An der Kreuzung beabsichtigte er geradeaus zu fahren. Zeitgleich befuhr ein 25-jähriger Mann aus Lippstadt die Bresserstraße in Richtung Mastholter Straße. In Höhe der Kreuzung kam es zu einem Zusammenstoß. Der Transit überschlug sich in der Folge. Der Audi des Lippstädters wurde im Frontbereich stark beschädigt. Beide Autos wurden abgeschleppt.

Der 25-jährige Lippstädter wurde leicht verletzt, sein 54-jähriger Beifahrer schwer und eine ebenfalls 25-jährige Mitfahrerin leicht verletzt. Der 56-jährige Transit-Fahrer und sein 20-jähriger Beifahrer erlitten schwere Verletzungen.

Für die Unfallaufnahme wurde der Bereich rund um den Unfallort gesperrt.

