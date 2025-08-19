PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-GT: Werkstatteinbruch in Mastholte

Gütersloh (ots)

Rietberg (FK)- Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Dienstag (18.08., 18.15 Uhr - 19.08., 07.00 Uhr) in eine Werkstatt an der Gewerbestraße im Rietberger Ortsteil Mastholte ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf und durchsuchten anschließend die Räumlichkeiten. Gestohlen wurde eine geringe Menge Bargeld.

Die Polizei Gütersloh hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu der Tat machen? Wer hat verdächtige Beobachtungen rund um den Tatort gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05241 869-0 entgegen.

