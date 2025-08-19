Polizei Gütersloh

POL-GT: Polizeiliche Kontrollen im Stadtgebiet Gütersloh

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Kräfte der Polizei Gütersloh führten am Montag (18.08.) bis in die frühen Abendstunden umfangreiche Verkehrskontrollen im Stadtgebiet Gütersloh durch.

Ab den Mittagsstunden bis zum frühen Abend überprüften die Beamtinnen und Beamten dabei 90 Verkehrsteilnehmer. Ab 12.30 Uhr starteten die Kräfte zunächst mit Geschwindigkeitskontrollen auf der Verler Straße. Bei 23 Verkehrsteilnehmenden stellten die Beamten Geschwindigkeitsverstöße fest. Die beiden Tagesschnellsten Autofahrer wurden mit 77 km/h bei erlaubten 50 km/h gemessen. Weitere 18 Verstöße summierten sich durch Handynutzung beim Auto- und Fahrradfahren sowie durch Radfahrer, die Radwege auf der falschen Straßenseite nutzten und in einem Fall eine rotlichtzeigende Ampel missachteten. Sämtliche Verstöße wurden mit ordnungsrechtlichen Verfahren oder mit Verwarngeldern geahndet.

In den Folgestunden verlagerten die Polizeikräfte in die Gütersloher Innenstadt. Dort setzten die Beamten die im Rahmen des Präsenzkonzeptes "Sicherheit in den Kommunen" beinhaltete Aktion Radschlag in der Fußgängerzone um. Nach Bürgereingaben, die sich auf den Radverkehr sowie das Fahren mit E-Scootern in der Fußgängerzone bezogen, überprüften die Kräfte zum wiederholten Male den Bereich. Dabei wurden insgesamt 21 Verwarngelder erhoben oder ordnungsrechtliche Verfahren eingeleitet. Zudem ergab sich durch die wiederkehrende polizeiliche Präsenz in der Gütersloher Kernstadt erneut ein guter Dialog mit vielen Bürgerinnen und Bürgern.

Bis 18.30 Uhr führten die Polizistinnen und Polizisten dann mehrere mobile Kontrollen rund um die Kernstadt durch. Von der Carl-Bertelsmann-Straße und Verler Straße, bis hin zur Bismarckstraße, Hohenzollernstraße, Blessenstätte und dem Nordring kreisten die Kräfte zur Überprüfung von Radfahrenden und E-Scooter-Fahrenden sowie zur Überprüfung einer der Hauptunfallursachen: Ablenkung im Straßenverkehr. Dort ahndeten die Kräfte nochmals 12 Verstöße. Hier fiel erneut die Handynutzung bei Auto- und Fahrradfahrenden auf, aber auch Gurtverstöße sowie eine überfällige TÜV-Überprüfung.

Im Rahmen der Aktion Radschlag, aber auch im Rahmen des Präsenzkonzeptes "Sicherheit im Kreis" wird sich die Polizei Gütersloh weiterhin mit präventiven sowie auch repressiven Maßnahmen an alle Verkehrsteilnehmenden richten - zu Ihrer Sicherheit!

