Polizei Gütersloh

POL-GT: Firmenbulli an der Wiesenstraße aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Bislang unbekannte Täter haben in der Zeit von Donnerstag auf Freitag (14.08. - 15.08.) einen Firmentransporter an der Wiesenstraße aufgebrochen und hochwertiges Werkzeug gestohlen.

Das Fahrzeug wurde in Höhe des Friedhofs verschlossen an der Straße abgestellt. Die Diebe zerschlugen eine Heckscheibe des Bullis und entwendeten ersten Erkenntnissen zufolge ein Lasermessgerät sowie Werkzeuge der Marke Makita.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum am Tatort oder in der Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

