POL-GT: Einbruch in Hotel an der Lippstädter Straße

Rietberg (MK) - Zeugen informierten die Polizei Gütersloh am frühen Samstagmorgen (16.08., 05.00 Uhr) über einen Einbruch in ein Hotel an der Lippstädter Straße im Ortsteil Mastholte. Den Angaben zufolge hatten sich zwei bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt durch ein Fenster in die Büroräume verschafft. Kurz darauf seien beide auf gleichem Weg zurück und noch vor dem Eintreffen der Polizeikräfte zu Fuß in Richtung Langenberger Straße geflüchtet.

Den Erkenntnissen zufolge haben die beiden Einbrecher eine Geldkassette mit einer geringen Menge Bargeld gestohlen.

Beschrieben wurden die Täter mit einem Alter zwischen 19 - 21 Jahren und südländischem Aussehen. Während ein Täter etwa 1,80 Meter groß war und einen hellen Kapuzenpullover trug, war der zweite etwa 1,70 Meter groß und trug einen schwarzen Kapuzenpullover.

Die Polizei sucht weitere Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Einbruch machen oder hatte verdächtige Beobachtungen? Wer kann Hinweise auf die beiden beschriebenen Tatverdächtigen geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

