POL-GT: Verkehrsunfall am Freitagmorgen - zwei Leichtverletzte

Gütersloh (FK) - Freitagmorgen (15.08., 08.48 Uhr) kam es im Bereich der Kreuzung Neuenkirchener Straße/ Stadtring Sundern zu einem Verkehrsunfall, bei welchem zwei Personen leichte Verletzungen erlitten.

Ersten Erkenntnissen nach befuhr eine 56-jährige VW-Fahrerin die Neuenkirchender Straße und beabsichtigte nach links in den Stadtring Sundern abzubiegen. Zeitgleich wollte ein 69-jähriger mit einem Opel vom Stadtring Sundern kommend geradeaus in Richtung Stadtring Kattenstroth fahren. Es kam im Bereich der Kreuzung zu einem Zusammenstoß. Beide Unfallbeteiligte erlitten dabei leichte Verletzungen. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gefahren.

Beide Autos wurden abgeschleppt.

