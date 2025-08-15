PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-GT: Brand an der Bruktererstraße - Technischer Defekt ursächlich

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Brandexperten der Kriminalpolizei Gütersloh sehen nach ersten Ermittlungen und Feststellungen am Brandort einen technischen Defekt eines mobilen Elektrogerätes als ursächlich. Das Gerät befand sich in der Wohnung im Obergeschoss.

Am Dienstabend (12.08.) rückten Polizei- und Feuerwehrkräfte zu einem Brand eines Zwei-Parteien-Hauses an der Bruktererstraße aus (siehe Pressbericht https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/6096131).

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

