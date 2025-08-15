Polizei Gütersloh

POL-GT: Brand an der Bruktererstraße - Technischer Defekt ursächlich

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Brandexperten der Kriminalpolizei Gütersloh sehen nach ersten Ermittlungen und Feststellungen am Brandort einen technischen Defekt eines mobilen Elektrogerätes als ursächlich. Das Gerät befand sich in der Wohnung im Obergeschoss.

Am Dienstabend (12.08.) rückten Polizei- und Feuerwehrkräfte zu einem Brand eines Zwei-Parteien-Hauses an der Bruktererstraße aus (siehe Pressbericht https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/6096131).

