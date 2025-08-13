PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gütersloh

POL-GT: Unbekannter sprüht mit Pfefferspray - Zeugen gesucht

Gütersloh (ots)

Steinhagen (FK) - Am späten Dienstagabend (12.08., 23.55 Uhr) befand sich ein 38-jähriger Mann in der Nähe des Teichs im Stadtpark. Den Angaben nach fuhr ein bislang unbekannter Radfahrer an dem Mann vorbei und sprühte ihm nach einer kurzen Ansprache Pfefferspray ins Gesicht. Der Mann war zwischen 180 und 190 cm groß, hatte schwarze Haare und einen Kinnbart. Zum Tatzeitpunkt trug er eine blau-rote Jacke.

Die Polizei Gütersloh hat ein Ermittlungsverfahren dazu eingeleitet und sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu der Tat und dem beschriebenen Mann machen? Hinweise dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

