Polizei Gütersloh

POL-GT: Widerstand bei versuchter Festnahme - Drei Beamte verletzt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am Montagnachmittag (11.08., 14.00 Uhr) kam es bei einer Personenkontrolle an der Haegestraße zu einem Widerstand, bei welchem drei Polizeibeamte verletzt wurden. Zuvor meldeten Zeugen einen sich auffällig verhaltenden Mann an einer Bushaltestelle an der Haegestraße, der durch beleidigende Äußerungen gegenüber vorbeigehenden Passanten auffiel. Bei der anschließenden Überprüfung des 55-jährigen Bielefelders, stellten die eingesetzten drei Beamten einen bestehenden Haftbefehl fest. Der Mann leistete im Rahmen der folgenden vorläufigen Festnahme massiven Widerstand. Unvermittelt zog der 55-Jährige dabei ein Reizgas und traf damit eine Beamtin und einen Beamten. In der Folge gelang es den Kräften, den Bielefelder zu fesseln. Dabei verletzte sich ein weiterer Beamter.

Auch der Bielefelder wurde bei der Festnahme leicht verletzt. Nach einer ambulanten Behandlung im Krankenhaus, wurde der Mann einem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl verkündete. Gegen den 55-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Widerstands eingeleitet. Die drei eingesetzten Beamten waren in Folge des Einsatzes nicht mehr dienstfähig.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell