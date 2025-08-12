PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gütersloh

POL-GT: Widerstand bei versuchter Festnahme - Drei Beamte verletzt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am Montagnachmittag (11.08., 14.00 Uhr) kam es bei einer Personenkontrolle an der Haegestraße zu einem Widerstand, bei welchem drei Polizeibeamte verletzt wurden. Zuvor meldeten Zeugen einen sich auffällig verhaltenden Mann an einer Bushaltestelle an der Haegestraße, der durch beleidigende Äußerungen gegenüber vorbeigehenden Passanten auffiel. Bei der anschließenden Überprüfung des 55-jährigen Bielefelders, stellten die eingesetzten drei Beamten einen bestehenden Haftbefehl fest. Der Mann leistete im Rahmen der folgenden vorläufigen Festnahme massiven Widerstand. Unvermittelt zog der 55-Jährige dabei ein Reizgas und traf damit eine Beamtin und einen Beamten. In der Folge gelang es den Kräften, den Bielefelder zu fesseln. Dabei verletzte sich ein weiterer Beamter.

Auch der Bielefelder wurde bei der Festnahme leicht verletzt. Nach einer ambulanten Behandlung im Krankenhaus, wurde der Mann einem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl verkündete. Gegen den 55-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Widerstands eingeleitet. Die drei eingesetzten Beamten waren in Folge des Einsatzes nicht mehr dienstfähig.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Alle Meldungen Alle
  • 12.08.2025 – 14:25

    POL-GT: Schlägerei an der Fröbelstraße

    Gütersloh (ots) - Rheda-Wiedenbrück (FK) - In der Nacht zu Dienstag (12.08., 00.01 Uhr) erhielt die Polizei Kenntnis von einer Schlägerei an der Fröbelstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein 23-jähriger Mann von bislang unbekannten Personen auf der Straße angegriffen und geschlagen. Er erlitt dabei nicht unerhebliche Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus nach Münster gefahren. Die Täter waren den ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 10:42

    POL-GT: 16-jähriger Autofahrer versucht unter Drogeneinfluss vor der Polizei zu flüchten

    Gütersloh (ots) - Steinhagen (FK) - Zeugen meldeten Montagabend (11.08., 21.30 Uhr) eine verdächtige Situation an der Straße Am Laukshof. Die Zeugen hatten den Eindruck, dass die Autoinsassen aus dem Wagen etwas verkauften. Die Polizei tat den Wagen an der Woerdener Straße auf. Statt den Anhaltezeichen der Polizei zu folgen, fuhr der Fahrer weiter. Er missachtete ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 10:46

    POL-GT: Zeugen für Schlägerei auf Schützenfest gesucht

    Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Am frühen Sonntagmorgen (10.08., 00.37 Uhr) wurde die Polizei über eine Schlägerei auf dem Schützenfest am Pavenstädter Weg informiert. Vor Ort trafen die Beamten auf einen verletzten 57-jährigen Mann. Zuvor soll er von vier bis fünf Jugendlichen angegangen worden sein. Diese haben den Mann geschlagen und getreten. Der Gütersloher wurde mit einem Rettungswagen in ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren