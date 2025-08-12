Polizei Gütersloh

POL-GT: Schlägerei an der Fröbelstraße

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - In der Nacht zu Dienstag (12.08., 00.01 Uhr) erhielt die Polizei Kenntnis von einer Schlägerei an der Fröbelstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein 23-jähriger Mann von bislang unbekannten Personen auf der Straße angegriffen und geschlagen. Er erlitt dabei nicht unerhebliche Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus nach Münster gefahren.

Die Täter waren den Angaben nach zu dritt und schätzungsweise 20 Jahre alt. Unterwegs waren sie vermutlich mit einem kleineren, braunen BMW.

Die Polizei Gütersloh hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht weitere Zeugen. Wer kann Angaben zu den Personen und dem BMW machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell