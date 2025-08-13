Polizei Gütersloh

POL-GT: Dachstuhlbrand an der Bruktererstraße - Anwohnerin schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Polizei- und Feuerwehrkräfte rückten am frühen Dienstagabend (12.08., 19.30 Uhr) zu dem Dachstuhlbrand eines Mehrfamilienhauses an der Bruktererstraße aus. Bereits bei der Anfahrt war die starke Rauchentwicklung zu erkennen. Der Dachstuhl des Wohnhauses stand zu dem Zeitpunkt im Vollbrand. Nach ersten Informationen vor Ort, befand sich noch eine Anwohnerin im ersten Obergeschoss. Den Löschzügen gelang es in der Folge, die 75-jährige Frau aus dem Gebäude zu bergen. Mit einer Rauchintoxikation und leichten Verletzungen transportierte der Rettungsdienst die Anwohnerin zur weiteren stationären Behandlung in ein Gütersloher Krankenhaus.

Derweil bekämpften die Kräfte der eingesetzten Feuerwehren den Brand erfolgreich, konnten dennoch ein vollständiges Ausbrennen des Obergeschosses und des Dachstuhls nicht mehr verhindern. Das gesamte Wohnhaus ist nicht mehr bewohnbar. Derzeitig liegt der geschätzte Sachschaden im mittleren sechsstelligen Eurobereich.

Brandexperten der Kriminalpolizei Gütersloh sind in die Ermittlungen zur Brandursache eingestiegen. Der komplette Brandort wurde hierfür beschlagnahmt.

