POL-GT: Fünf Leichtverletzte bei Unfall auf der B61 - Polizei sucht weitere Zeugen und prüft mögliches Rennen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Um 05.30 Uhr (14.08.) meldeten Zeugen einen Unfall auf der B61 ungefähr in Höhe der Kreuzung zur Wiedenbrücker Straße. Fünf Personen erlitten im Zuge des Unfalls leichte Verletzungen.

Vorbehaltlich weiterer Ermittlungen ergab sich folgender Unfallhergang: Ein 39-jähriger Ford-Fahrer und ein 23-jähriger BMW-Fahrer befuhren die B61 in Richtung Rheda-Wiedenbrück. Beide wohnen in Gütersloh. Es kam zu einem Zusammenstoß zwischen beiden Autos in dem Bereich, in dem zwei Fahrstreifen auf einen reduziert werden. Der Ford-Fahrer geriet ins Schleudern und gelangte dabei auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er mit einem Baum und mit einem entgegenkommenden Audi einer 49-jährigen Rheda-Wiedenbrückerin. Mit ihr im Auto saßen zwei 16-jährige Jugendliche.

Alle Unfallbeteiligte erlitten leichte Verletzungen. Teilweise wurden sie in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Aufgrund unterschiedlicher Aussagen vor Ort und der komplexen Spurenlage wurde die Unfallaufnahme durch ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Bielefeld unterstützt. Der Ford und der BMW wurden sichergestellt. Ebenso die Mobiltelefone der Fahrer. Aufgrund des Verdachts der Fahrt unter Drogeneinfluss wurde dem BMW-Fahrer noch eine Blutprobe abgenommen. Sein Führerschein wurde einbehalten.

Die Polizei Gütersloh hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht weitere Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Fahrverhalten der Unfallbeteiligten unmittelbar vor dem Unfall machen oder weitere Hinweise zum eigentlichen Unfallgeschehen geben? Im Zuge der eingeleiteten Ermittlungen wird auch in ein kurzfristiges Kraftfahrzeugrennen in Betracht gezogen. Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 45.000 Euro. Der Ford und der Audi waren nicht mehr fahrbereit. Die Sperrung der Straße dauerte bis 10.30 Uhr an.

