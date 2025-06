Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Unfall verursacht und geflüchtet

Am Dienstagvormittag verursachte ein Unbekannter in Laupheim einen Unfall.

Ulm (ots)

Ein 81-jähriger Opel-Fahrer parkte sein Auto in der Leibnizstraße. Der Opel parkte dort von 10 bis 12 Uhr. Als der Senior zu seinem PKW zurückkam, stellte er einen frischen Streifschaden an seiner Stoßstange fest. Das Polizeirevier Laupheim nahm den Verkehrsunfall auf und sucht nach dem unbekannten Verursacher. Der hinterließ an dem Opel einen Schaden von rund 2.000 Euro.

Hinweis der Polizei:

Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat - unabhängig von der Höhe des Schadens. Wer einen Unfall verursacht, hat sich darum zu kümmern, beziehungsweise die Polizei zu verständigen. Sonst drohen Freiheits- oder Geldstrafe und der Führerscheinentzug.

