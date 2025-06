Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Dettingen an der Iller - Auto brennt komplett aus

Am Dienstag rückte die Feuerwehr bei Dettingen an der Iller nahe der A7 zu einem Fahrzeugbrand aus.

Gegen 20.15 Uhr war eine 39-Jährige mit ihrem BMW auf der A7 in Richtung Süden unterwegs. Bereits auf der Autobahn bemerkte die Fahrerin, dass Rauch aus dem Auspuff und auch aus dem Motorraum drang. An der Anschlusstelle Dettingen/Iller verließ die BMW-Fahrerin die Autobahn und schaffte es noch einige Meter auf der L299. Dort stelle die 39-Jährige das Auto ab und brachte sich in Sicherheit. Kurz darauf stand der BMW in Vollbrand. Die Feuerwehren aus Dettingen und Erolzheim rückten mit mehreren Einsatzfahrzeugen an und löschten die Flammen. Verletzt wurde niemand. Allerdings brannte der Pkw vollständig aus. Warum das Feuer ausgebrochen ist, wissen die Ermittler noch nicht. Vermutlich dürfte ein technischer Defekt für den Brand ursächlich gewesen sein. Denn schon während der Fahrt hatte die Fahrerin einen Leistungsverlust und Qualm aus der Motorhaube wahrgenommen. Ein Abschlepper barg das Fahrzeug. Die Schadenshöhe am Fahrzeug wird von der Polizei auf rund 8.000 Euro geschätzt. Durch die starke Hitzeentwicklung wurde auch die Fahrbahndecke und eine Leitplanke in Mitleidenschaft gezogen. Ein Schaden muss noch ermittelt werden.

