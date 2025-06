Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Buchau - Bei Unfall Ölwanne aufgerissen

Eine größere Menge Öl verlor am Montag ein Auto nach einem Unfall in Bad Buchau.

Gegen 17.30 Uhr fuhr ein 54-Jähriger mit seinem Opel in der Wuhrstraße. Da er wohl unaufmerksam war, kam sein Fahrzeug zu weit nach links. Der Opel stieß gegen einen Verkehrsteiler an einem Fußgängerüberweg. Der Pkw walzte drei Verkehrszeichen nieder. Dabei riß die Ölwanne an dem Opel auf. Mehrere Liter Öl verteilten sich auf der Straße. Die Feuerwehr Bad Buchau rückte an und reinigte mit Spezialmittel die Fahrbahn. Glücklicherweise waren zu diesem Zeitpunkt keine Fußgänger unterwegs. Verletzt wurde niemand. Das nicht mehr fahrbereite Auto musste abgeschleppt werden. Die Polizei Riedlingen schätzt den Schaden am Opel auf rund 5.000 Euro, den an den Verkehrseinrichtungen auf ca. 750 Euro.

