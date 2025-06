Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Diebstahl aus Auto

Am Dienstag stahl ein Unbekannter in Heidenheim Gegenstände aus einem Fahrzeug.

Ulm (ots)

In der Zeit von 16 Uhr bis 21.30 Uhr parkte ein 35-Jährigen seinen Ford in der Wilhelmstraße. Ein Unbekannter bemerkte wohl, dass das Fenster der Beifahrerseite nicht ganz geschlossen war. Diese Gelegenheit nutzte er und zum Diebstahl einer Bauchtasche. Die lag wohl erkennbar auf dem Sitz. In der Tasche befanden sich Dokumente und Bargeld. Die Polizei Heidenheim nahm die Ermittlungen auf.

Hinweis der Polizei:

Lassen Sie keine Wertsachen im Auto zurück. Verschließen Sie Fenster, Türen, Schiebedach. Auch wenn Sie sich nur kurz vom Fahrzeug entfernen. Weitere Informationen auf www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell