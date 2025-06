Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Unfallverursacher flüchtet

In der Nacht auf Dienstag flüchtete ein Betrunkener in Heidenheim von der Unfallstelle.

Am Montag, kurz vor Mitternacht, war ein zunächst unbekannter Autofahrer in der Gurstraße unterwegs. Dort stieß er frontal mit seinem Mercedes gegen einen ordnungsgemäß geparkten Peugeot. Ein Zeuge meldete den Unfall mit dem Hinweis, dass der Verursacher in Richtung Stadtmitte flüchtete. Eine Streife der Polizei Heidenheim stellte kurz darauf den mutmaßlichen Unfallverursacher in seinem erheblich beschädigten Mercedes in der Talstraße fest. Da der 37-Jährige betrunken war, musste er zur Blutentnahme mit in ein Krankenhaus. Sein Führerschein wurde einbehalten. Die Polizei Heidenheim ermittelt nun wegen Unfallflucht sowie Straßeenverkehrsgefährdung gegen den Mann. An beiden Autos entstand ein Sachschaden von etwa 4.000 Euro.

