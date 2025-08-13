Polizei Gütersloh

POL-GT: Gütersloher Polizisten stellen Einbrecher

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - In der Nacht zu Mittwoch (13.08., 02.00 Uhr) wurde die Polizei über einen Einbruch in eine Gaststätte an der Georgstraße informiert. Zeugen bemerkten den Mann, als er die rückwärtigen Scheiben des Ladenlokals einschlug. Noch bevor die Polizei eintraf, flüchtete der Einbrecher. In die Gaststätte gelangte er nicht.

Während Tatortaufnahme bemerkten die Polizisten einen Mann, welcher beabsichtigte sich zu verstecken. Erst nach mehrfacher Ansprache reagierte der Mann auf die Polizei. Aufgrund der Erkenntnisse vor Ort und der Zeugenangaben ist davon auszugehen, dass es sich bei dem 47-jährigen Kosovaren um den tatverdächtigen Einbrecher handelt. Er wurde festgenommen. Eine Überprüfung ergab, dass gegen den Mann ohnehin ein Haftbefehl zur Abschiebung bestand.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell