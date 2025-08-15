PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-GT: Fahrzeugbrand an der Von-Liebig-Straße - Polizei sucht Zeugen nach Brandstiftung

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (MK) - In der Freitagnacht (15.08., 00.50 Uhr) informierten Zeugen Polizei- und Feuerwehrkräfte über einen Fahrzeugbrand an der Von-Liebig-Straße im Industriegebiet des Ortsteils Marienfeld. Dort stand ein am Straßenrand abgestellter Ford Transit, Baujahr 2002, im Vollbrand. Der eingesetzte Löschzug konnte das Feuer schnell löschen. Dennoch wurde das Fahrzeug durch die Flammen vollständig zerstört. Personen kamen durch den Brand nicht zu Schaden.

Beamte der Kriminalpolizei Gütersloh haben Ermittlungen eingeleitet. Derzeitig gehen die Experten von Brandstiftung aus. Der Ford Transit wurde den Erkenntnissen zufolge bereits vor einigen Monaten an der Stelle abgestellt und seitdem nicht bewegt. Zeugenangaben nach geriet das Fahrzeug von der Ladefläche aus in Brand.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Brandgeschehen machen? Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum am Tatort oder in dessen Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

