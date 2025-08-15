Polizei Gütersloh

POL-GT: 47-jähriger Einbrecher durch Gütersloher Zivilpolizisten auf frischer Tat festgenommen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Ein 47-jähriger Mann wurde durch Gütersloher Zivilpolizisten am Donnerstagmorgen (14.08., 05.30 Uhr) festgenommen. Die Beamten wurden auf den Mann in der Straße Im Lütken Ort aufmerksam, als er sich seiner Einbruchswerke entledigte. Es konnte in dem Zusammenhang festgestellt werden, dass der Mann kurz zuvor an einer Tür eines Wohnhauses gehebelt hatte.

Der Gütersloher wurde am Donnerstagnachmittag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell