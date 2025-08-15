Polizei Gütersloh

POL-GT: Geplante Versammlung - Polizei Warendorf rechnet mit Verkehrsbeeinträchtigungen

Gütersloh (ots)

Am Samstag, 23.8.2025 findet eine Versammlung unter dem Thema ""Demonstration G4+2 gegen B64n anlässlich der Einleitung des Planfeststellungsverfahrens um Warendorf" statt.

Die Polizei führte mit den Veranstaltern nach den Versammlungsanzeigen Kooperationsgespräche durch, in denen es insbesondere um die Verkehrssituation auf der B 64 ging. Dort wird es aus Richtung Herzebrock und aus Richtung Münster-Handorf zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Die zwei Aufzüge, die als Kolonnen fahren, werden durch polizeiliche Kräfte begleitet. Die Trecker fahren vorweg, die Fahrradfahrer schließen sich dahinter an.

Folgender Ablauf ist geplant:

- 12.00 Uhr Start des Aufzugs vom Gartencenter in Münster-Handorf - 13.00 Uhr Start des Aufzugs vom Rathaus Herzebrock - 15.00 Uhr Beginn der Hauptversammlung in Warendorf, Unterer Lohwall Aufzug Münster:

Aus Richtung Münster werden sich geschätzt ein Trecker, ein Auto und 100 bis 150 Fahrräder über die B 51 auf den Weg nach Telgte machen. Auf dem Alexianerparkplatz (Orkotten) schließen sich etwa 30 Fahrradfahrer an. Danach führt der Aufzug innerorts (Orkotten, Steinstraße, Warendorfer Straße) auf die B 64. Von dort geht es bis zur Gaststätte Allendorf, wo geschätzt 25 Trecker und 20 Fahrradfahrer zu der Versammlung stoßen. In Warendorf führt der Aufzug über die Andreasstraße, Milter Straße und die Straße Wiesengrund auf den Lohwall.

Aufzug Herzebrock:

Vom Rathaus Herzebrock starten etwa fünf Trecker und 20 Fahrradfahrer, die über die B 64 nach Clarholz fahren. In Clarholz geht es über die Straße Heitkamp und Schulstraße zur Wilbrandschule, wo sich weitere Versammlungsteilnehmer (circa zehn Trecker, 30 Fahrradfahrer) anschließen. Der Aufzug führt über die Holzhofstraße zurück auf die B 64 bis nach Beelen. Dort sammeln sich etwa 15 Trecker, die sich aus Richtung der Straße Axtbach der Demonstration anschließen. Ab der Beelener Kirche ergänzen Fahrradfahrer (etwa 50) den Aufzug. In Vohren werden voraussichtlich noch 20 Trecker dazu kommen. Dann geht es über die B 64 weiter bis nach Warendorf. Über die Andreasstraße, Milter Straße und die Straße Wiesengrund auf den Lohwall.

Die Hauptversammlung findet ab 15.00 Uhr auf dem Unteren Lohwall statt. Dort sind mehrere Redebeiträge geplant, die gegen 16.00 Uhr enden. Die Rückreise der Versammlungsteilnehmer erfolgt individuell.

Fahrzeugführer, die am Samstagnachmittag (23.8.2025, zwischen 12.00 Uhr und 15.00 Uhr) die B 64 befahren, müssen mit entsprechenden Verkehrsbeeinträchtigungen rechnen. Es wird empfohlen, die Bundesstraße während dieses Zeitraums zu umfahren.

