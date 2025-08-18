Polizei Gütersloh

POL-GT: Umfangreiche Verkehrskontrollen in der Gütersloher Innenstadt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Vergangenen Donnerstag (14.08., 08.00 Uhr - 16.00 Uhr) fanden in Gütersloh, insbesondere im Innenstadtgebiet umfangreiche Verkehrskontrollen statt. Zunächst fanden Geschwindigkeitsmessungen im Bereich Blessenstätte/ Friedhofstraße statt. Gegen drei Verkehrsteilnehmer wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. In der Straße Am Schlangenbach waren sechs Verkehrsteilnehmer zu schnell. Alle zahlten Verwarngelder.

Darüber hinaus ahndeten die Polizisten 23 Verstöße. Eine Vielzahl davon im innerstädtischen Bereich. Es wurden Radfahrer im Fußgängerbereich angehalten, E-Scooter-Nutzer in der Innenstadt und nicht angeschnallte oder telefonierende Autofahrer im Umfeld.

Zudem wurde ein Ermittlungsverfahren gegen einen E-Scooter-Fahrer eingeleitet. Er fiel am Kolbeplatz durch mehrerer Vergehen auf. Zum einen war sein E-Scooter nicht aktuell versichert, darüber hinaus stand er auch unter Drogeneinfluss und hatte Betäubungsmittel in den Taschen. Dem 42-jährigen Gütersloher wurde eine Blutprobe abgenommen.

Die Verkehrskontrollen werden intensiv fortgesetzt. Die Polizei Gütersloh setzte sich landesweit für die Sicherheit im Straßenverkehr ein. Besonders im Fokus steht die Verhinderung schwerer, lebensgefährlicher oder sogar tödlicher Verkehrsunfälle.

Fotos der Kontrollmaßnahmen sind auf der Internetseite der Polizei Gütersloh unter folgendem Link abrufbar: https://guetersloh.polizei.nrw/presse/umfangreiche-verkehrskontrollen-in-der-guetersloher-innenstadt

