Polizei Gütersloh

POL-GT: Schwerer Verkehrsunfall in Verl

Gütersloh (ots)

Verl (FK) - Montagmittag (18.08., 12.38 Uhr) kam es auf der Gütersloher Straße in Höhe der Eiserstraße zu einem schweren Verkehrsunfall. Zum Unfallzeitpunkt befuhr eine 82-jährige Verlerin mit einem BMW die Gütersloher Straße in Richtung Verl. Unmittelbar vor der Einmündung zur Eiserstraße fuhr sie aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem BMW eines 51-jährigen Rheda-Wiedenbrückers. Daraufhin überschlug sich der BMW der 82-Jährigen und blieb auf dem Dach liegen. Die 82-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Sie wurden mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren. Der Fahrer des entgegenkommenden Autos, der 51-jährige Rheda-Wiedenbrücker, erlitt leichte Verletzungen. Er wurde ebenfalls in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren. Sein 54-jähriger Beifahrer wurde ebenfalls mit schweren Verletzungen in ein Gütersloher Krankenhaus gefahren. Beide BMW waren komplett beschädigt. Sie wurden abgeschleppt. Die Straße wurde für den Zeitraum der Unfallaufnahme in Höhe der Unfallörtlichkeit bis 16.10 Uhr gesperrt.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell