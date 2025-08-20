Polizei Gütersloh

POL-GT: Polizei sucht Unfallzeugen auf der Kreisstraße

Gütersloh (ots)

Halle (Westf.) (MK) - Am Dienstagmittag (19.08., 13.40 Uhr) ereignete sich an der Einmündung Kreisstraße/ Lessingstraße im Ortsteil Künsebeck ein Verkehrsunfall, in dessen Folge eine Autofahrerin leicht verletzt und mehrere Fahrzeuge beschädigt wurden. Der bislang unbekannte Verursacher dieses Unfalls blieb allerdings nicht am Ort des Geschehens, sondern fuhr davon.

Zuvor befuhr eine 24-jährige Frau aus Halle mit einem Mercedes die Kreisstraße von der Flurstraße kommend, in Richtung Gartnischer Weg. In Höhe der Einmündung Lessingstraße beabsichtigte die Mercedes-Fahrerin am rechten Fahrbahnrand der Kreisstraße parkende Autos zu passieren. In diesem Moment bog der unbekannte Fahrer eines schwarzen Pkw unvermittelt und mit hoher Geschwindigkeit von der Lessingstraße nach rechts auf die Kreisstraße ein. Nur durch ein Ausweichmanöver der 24-Jährigen nach rechts ließ sich eine Kollision mit dem schwarzen Auto vermeiden. In der Folge prallte die Mercedes-Fahrerin dann allerdings gegen zwei geparkte Autos und schob eines der Fahrzeuge gegen ein drittes geparktes Auto. Der Fahrer des schwarzen Pkw fuhr unvermindert weiter auf der Kreisstraße in Richtung Flurstraße davon.

Die 24-jährige Mercedes-Fahrerin wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Sie begab sich zu einem späteren Zeitpunkt selbstständig in ärztliche Behandlung. Der unfallbeschädigte Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein beauftragtes Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Insgesamt entstand ein geschätzter Sachschaden von 11 000 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Unfallgeschehen auf der Kreisstraße machen oder hat Hinweise auf den Fahrer des schwarzen Pkw? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell