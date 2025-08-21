PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gütersloh

POL-GT: Unfallzeugen gesucht - Scooter-Fahrer weicht aus und wird leicht verletzt

Gütersloh (ots)

Versmold (MK) - Am Mittwochabend (20.08., 19.30 Uhr) ereignete sich auf dem Geh- und Radweg der Rothenfelder Straße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 17-jähriger Fahrer eines E-Scooters verletzt wurde. Der Jugendliche befuhr zuvor den Fußgänger- und Radweg stadteinwärts, als ihm eine bislang unbekannte Radfahrerin entgegenkam. Um eine Kollision zu vermeiden, wich der 17-Jährige mit seinem Scooter aus, verlor dabei die Kontrolle und kam zu Sturz. Die Radfahrerin setzte ihre Fahrt ohne anzuhalten in Richtung Loxten fort. Der 17-Jährige wurde zur ambulanten Behandlung durch den eingesetzten Rettungsdienst in ein Gütersloher Krankenhaus gebracht.

Der Beschreibung nach war die unbekannte Frau etwa 40 Jahre alt, mit einer kräftigen Statur. Sie habe schulterlange braune Haare gehabt und trug eine schwarze Hose mit einem hellgrünen Oberteil. Ihr Fahrrad solle einen Korb gehabt haben.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Unfallgeschehen auf der Rothenfelder Straße machen oder hat Hinweise auf die beschriebene Radfahrerin? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

