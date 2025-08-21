PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-GT: Radfahrerin nach Sturz ins Krankenhaus

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (MK) - Am Donnerstagmorgen (21.08., 09.15 Uhr) stürzte eine 67-jährige Frau aus Verl mit ihrem Fahrrad, als sie von der Bahnhofstraße auf den Gehweg auffahren wollte. Der umgehend verständigte Rettungsdienst brachte die Frau zur weiteren stationären Behandlung in ein Gütersloher Krankenhaus.

