POL-GT: Die 13-jähriges vermisste aus Gütersloh in Kopenhagen angetroffen
Gütersloh (ots)
Gütersloh (CJ) - Die seit dem 23.08.2025 gegen 06:41 Uhr vermisst gemeldete 13-jährige aus Gütersloh ist wohlbehalten in Kopenhagen durch Polizeikräfte angetroffen worden. Sie wird bis zum Eintreffen der Eltern in Obhut genommen.
