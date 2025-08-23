PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-GT: Die 13-jähriges vermisste aus Gütersloh in Kopenhagen angetroffen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (CJ) - Die seit dem 23.08.2025 gegen 06:41 Uhr vermisst gemeldete 13-jährige aus Gütersloh ist wohlbehalten in Kopenhagen durch Polizeikräfte angetroffen worden. Sie wird bis zum Eintreffen der Eltern in Obhut genommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

