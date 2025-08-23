POL-GT: Die 13-jähriges vermisste aus Gütersloh in Kopenhagen angetroffen

Gütersloh (ots) - Gütersloh (CJ) - Seit dem 23.08.2025 wird die 13-jährige Sophia G. von ihren Eltern vermisst. Das autistische Mädchen ist mit ihrem Fahrrad zum Bahnhof nach Gütersloh gefahren und ist vermutlich seit 06:41 Uhr auf dem Weg nach Schweden. Umfangreiche polizeiliche Suchmaßnahmen führten bislang leider nicht zur Auffindung der Vermissten. Sophia ist 157 cm groß und wiegt 45 kg. Sie hat rot-blonde ...

mehr