FW-ROW: Verbandsversammlung des Kreisfeuerwehrverbandes Bremervörde e.V.

Donnerstagabend fand anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der Freiwilligen Feuerwehr Ostendorf im Ostendorfer Dorfgemeinschaftshaus die Verbandsversammlung des Kreisfeuerwehrverbandes Bremervörde e.V. statt. Der 1. Vorsitzender Henning Herzig konnte neben den Delegierten und Vorstandsmitgliedern zahlreiche Ehrengäste begrüßen. Darunter den ersten Stadtrat Thorsten Küver als Vertreter von der Stadt Bremervörde, den Bürgermeister der Gemeinde Ostendorf Thorsten Noetzelmann, den Vorsitzenden des Ausschusses für Feuerschutz und Rettungsdienst des Landkreises Nico Burfeind sowie Kreisbrandmeister Peter Dettmer seinen Stellvertreter und gleichzeitig Abschnittsleiter und Vorsitzender des Verbandes Rotenburg Jürgen Runge und zahleiche weitere Ehrengäste aus der Feuerwehr.

Ehrungen

Ehrenmedaille des Kreisfeuerwehrverbandes Bremervörde: Stephan Meier (Ober Ochtenhausen), Tobias Groß (Selsingen), Sascha Ortmann (Gyhum), Tobias Thies (Groß Meckelsen), Alexander Schröder (Sittensen), Carsten Hink (Sassenholz), Johann Steinberg (Spreckens), Nicolas Meyer (Weertzen)

Ehrenadel des Deutschen Feuerwehrverbandes in Silber:

Martin Brinkmann (Frankenbostel)

Ehrennadel des Landesfeuerwehrverbandes Niedersachsen in Silber:

Torben Henning (Wohnste)

Ehrennadel des Landesfeuerwehrverbandes Niedersachsen in Bronze:

Gerd Kolander (Blasorchester der Freiwilligen Feuerwehr Sittensen),

Andreas Tödter (Blasorchester der Freiwilligen Feuerwehr Sittensen)

Wahlen mussten ebenfalls durchgeführt werden. Als Beisitzer im Vorstand für die Samtgemeinde Sittensen konnte der stellvertretende Gemeindebrandmeister Mario Wintjen eistimmig gewählt werden. Ein einstimmiger Beschluss viel auf den Antrag, den ehemaligen Gemeindebrandmeister Sittensen Torben Henning als Ehrenmitglied zu ernennen.

Der Verband verfügt laut Henning Herzig über 5.243 Mitglieder, die teilen sie wie folgt auf. 4.271 aktive Feuerwehrleute, 532 Mitglieder in der Jugendfeuerwehr, 222 Kinder in der Kinderfeuerwehr und 190 reine Feuerwehrmusiker. Die Feuerwehren Kalbe und Klein Meckelsen landeten unter den Top 10 des Landes Niedersachsen beim Landesentscheid in Duderstadt. In Jeddingen ging es sportlich zur Sache. Der Kreisfeuerwehrverband Rotenburg veranstaltete die Veranstaltung "Feuerwehr bewegt" Bei sonnigem Wetter ging es hier mit dem Fahrrad für einige Gruppen an den Start. Im November wurde das Brandschutzgesetzt geändert. Es stellt insbesondere das Ehrenamt, die Ausbildung und die Ausstattung der Feuerwehren in den Fokus. Es hört sich laut Henning Herzig alles super an, aber die höheren Finanzmittel werden aus der Umverteilung der Feuerschutzsteuer genommen. Dieses Geld fehlt den Kommunen dann wieder. Aber sie können auf Fahrzeuge vom Land und günstige Einkaufskonditionen zurückgreifen. Betreuer von Kinder- und Jugendfeuerwehren haben einen Freistellungsanspruch zur Teilnahme an Freizeitmaßnahmen wie beispielsweise das Zeltlager. Im April wurde die neue Feuerwehrverordnung eingeführt. Das meistdiskutierte Thema ist wohl die neue Uniform, diese wird in der Verordnung geregelt. Die Kommunen können nun selbst entscheiden, wann sie diese einführen.

Seinen Unmut äußerte der Vorsitzende ebenfalls. "Es werden Stellungnahmen an den Landesfeuerwehrverband Niedersachsen gegeben. Dieser soll eigentlich alle bündeln und eine Meinung aus der breiten Masse abgeben. Leider wird diese Stellungnahme den Verbänden nicht zur Verfügung gestellt. Daher wissen wir nicht, wo für der Landesfeuerwehrverband steht. Ich wünsche mir mehr Transparenz durch den Landesfeuerwehrverband".

Der Begriff "Katastrophenschutz" ist plötzlich wieder Alltag. Extremwetterlagen oder Blackouts nehmen zu. Der Katastrophenschutz muss moderner, schneller und koordinierter werden. Die Kommunen und das Land haben begonnen den Katastrophenschutz neu aufzustellen. Abschließend dankte er allen Kameradinnen und Kameraden für ihren Einsatz. Das Ehrenamt Feuerwehr verdient Respekt, Verlässlichkeit und Mitbestimmung.

Laut dem Kreisjugendfeuerwehrwart Oliver Austel konnte im Juli über acht Tage das Kreiszeltlager mit 460 Personen in Sittensen erfolgreich durchgeführt werden. Kreisfrauensprecherin Sabine Schröder freute sich, dass es grundsätzlich gut laufe bei den Frauen im Landkreis. Leider gibt es immer noch Feuerwehren im Kreis, die keine Frauen aufnehmen wollen.

Kreisbrandmeister Peter Dettmer teilte mit, dass die Kreisfeuerwehrführung etwas enttäuscht sei, dass es wenig Teilnehmer für den Kreisentscheid gibt. Dieser finden am 30.08. in Ottingen statt. Zu 930 Einsätzen mussten die Feuerwehren in diesem Jahr schon ausrücken. Der Schwerpunkt liegt hierbei bei technischen Hilfeleistungen.

Der Vorsitzender des Ausschusses für Feuerschutz und Rettungsdienst des Landkreises Nico Burfeind überbrachte Grüße vom Kreistag und dem Landrat. Weitere Grußworte richteten der 1. Stadtrat der Stadt Bremervörde Thorsten Küver und der Bürgermeister von Ostendorf Thorsten Noetzelmann.

Das Schlusswort richtete der zweite Vorsitzende Jörg Suske an die Anwesenden. Er beendet die Delegiertenversammlung mit dem diesjährigen Leitspruch des Landesfeuerwehrverbandes "Wichtiger denn je - Deine Feuerwehr"

