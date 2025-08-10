Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Fünf Einsätze in 24 Stunden für die Feuerwehren der Samtgemeinde Sottrum

Sottrum (ots)

Ein arbeitsreiches Wochenende liegt hinter den Feuerwehren der Samtgemeinde Sottrum. Innerhalb von nur 18 Stunden rückten die Einsatzkräfte zu insgesamt vier Brandeinsätzen aus.

Der erste Alarm erfolgte am Freitagabend: In Everinghausen, einem Ortsteil von Sottrum, geriet Stroh auf einem Feld in Brand. Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte eine Ausbreitung verhindert werden.

In der Nacht zu Samstag kam es erneut zu einem Einsatz in Everinghausen. Dieses Mal brannte es im Bereich einer Garage. Die Feuerwehr brauchte Dank selbstständiger Löschmaßnahmen der Anwohner nur noch Nachlöscharbeiten durchführen.

Am Samstagmorgen wurde die Ortsfeuerwehr Sottrum zur Unterstützung auf die Autobahn A1 gerufen. Dort war ein PKW in Brand geraten. Das Feuer konnte gelöscht werden, aber ein Totalschaden am Fahrzeug nicht verhindert werden, verletzt wurde niemand.

Der vierte Einsatz folgte am Samstagmittag: Die Ortsfeuerwehr Ahausen wurde nach Bockel alarmiert. Dort hatten Reste eines Lagerfeuers erneut Feuer gefangen und sorgten für eine Rauchentwicklung. Der betroffene Bereich wurde großflächig gewässert.

Bei der fünften Alarmierung binnen 24 Stunden in der Samtgemeinde Sottrum wurde ebenfalls die Ortsfeuerwehr Ahausen, knapp 4 Stunden nach dem letzten Einsatz, alarmiert. Diesmal zur Unterstützung der Ortsfeuerwehr Rotenburg bei einem Küchenbrand. Für die Kräfte aus Ahausen konnte dieser Einsatz bereits nach 30 Minuten wieder beendet werden.

Im Einsatz waren die Ortsfeuerwehren Ahausen, Sottrum und Stuckenborstel, unterstützt durch Führungskräfte der Gemeindefeuerwehr. Ermittlungen zu den einzelnen Brandursachen hat die Polizei aufgenommen.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme), übermittelt durch news aktuell