POL-GT: Rollerfahrer stürzt im Kreisverkehr

Gütersloh (ots)

Herzebrock-Clarholz (MK) - Am Donnerstagvormittag (21.08., 11.10 Uhr) stürzte eine 26-jähriger Mann aus Herzebrock-Clarholz mit seinem Kleinkraftrad aus bislang ungeklärter Ursache, während er den Kreisverkehr Postweg/ Schomäckerstraße befuhr. Der umgehend verständigte Rettungsdienst brachte den Mann zur weiteren stationären Behandlung in ein nahes Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

