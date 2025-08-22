POL-GT: Rollerfahrer stürzt im Kreisverkehr
Gütersloh (ots)
Herzebrock-Clarholz (MK) - Am Donnerstagvormittag (21.08., 11.10 Uhr) stürzte eine 26-jähriger Mann aus Herzebrock-Clarholz mit seinem Kleinkraftrad aus bislang ungeklärter Ursache, während er den Kreisverkehr Postweg/ Schomäckerstraße befuhr. Der umgehend verständigte Rettungsdienst brachte den Mann zur weiteren stationären Behandlung in ein nahes Krankenhaus.
