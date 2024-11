Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: St. Tönis/Dülken: Vorfahrtsverstöße - Fahrradfahrende bei Verkehrsunfällen leicht verletzt

St. Tönis/Dülken (ots)

Am Donnerstag, den 14.11.2024 um 07:05Uhr, ereignete sich auf der Kreuzung Krefelder Weg/ Feldstraße in St. Tönis ein Unfall. Eine 56-jährige Frau aus Tönisvorst gab an, dass sie mit ihrem Pkw auf der Feldstraße in Richtung 'Am Schicksbaum' unterwegs gewesen sei. Als sie in den Kreuzungsbereich weiter reinfuhr, stieß sie auf Höhe des Radweges mit einem 59-Jährigen Kempener zusammen, der mit seinem Pedelec unterwegs war. In der Folge stürzte der 59-Jährige und erlitt leichte Verletzungen. In Dülken ereignete sich um 8.00Uhr ein Unfall auf der Hospitalstraße. Ein 47-jähriger Radfahrer aus Dülken gab an, die Hospitalstraße in Richtung Bodelschwinghstraße befahren zu haben. Den 22-jährigen Pkw-Fahrer, der von rechts aus dem Ostgraben kam und in die Hospitalstraße einfuhr, habe er nicht gesehen. Es kam zu einem Zusammenstoß. Der 47-jährige erlitt leichte Verletzungen. nv (1003)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell