Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbrecher stehlen Schmuck und Parfüm

Gütersloh (ots)

Versmold (MK) - Bei einem Tageswohnungseinbruch in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Pestalozzistraße haben bislang unbekannte Täter am Freitag (22.08., 13.30 - 23.00 Uhr) Schmuck und Parfüm gestohlen. Die Einbrecher gelangten durch Aufhebeln eines Fensters in die Räumlichkeiten der Erdgeschosswohnung. Neben Ohrringen, Halsketten und Armbändern, nahmen die Täter auch einige hochwertige Parfüms mit.

Die Polizei sucht weitere Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Einbruch machen oder hatte verdächtige Beobachtungen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

