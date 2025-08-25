Polizei Gütersloh

POL-GT: Drei Gaststätten- und Geschäftseinbrüche - Tatzusammenhänge werden geprüft

Gütersloh (ots)

Rietberg (MK) - Am Wochenende (23.08. - 25.08.) ereigneten sich im Stadtkern von Rietberg und zweimal im Ortsteil Mastholte, Einbrüche in ein Geschäft und zwei Gaststätten. Die umgehend eingeleiteten Ermittlungen dazu dauern an. Mögliche Tatzusammenhänge werden durch die Kriminalbeamten in Betracht gezogen.

In der Samstagnacht (23.08., 02.57 - 03.05 Uhr) bemerkten Zeugen an einer Gaststätte an der Lippstädter Straße in Mastholte zwei unbekannte Tatverdächtige. Nachdem diese das Fenster der Lokalität eingeschlagen hatten, einstiegen und die Räumlichkeiten nach kurzer Zeit wieder verließen, verständigten die Zeugen die Polizei. Nach vor dem Eintreffen der Beamten flüchteten die Täter gemeinsam mit einem Fahrrad in unbekannte Richtung. Zum Diebesgut liegen derzeitig keine Angaben vor.

Beide Tatverdächtigen waren zwischen 1,80 - 1,90 Meter groß. Der eine trug eine schwarze Jacke. Der zweite Täter, etwas kleiner, trug eine blaue Jacke. Beide hatten zudem Kapuzen auf dem Kopf.

In der Folgenacht (24.08., 01.00 - 08.00 Uhr) drangen erneut Einbrecher in eine weitere Gaststätte an der Lippstädter Straße ein. Wiederum durch Einschlagen eines Fensters einer Terrassentür des Lokals verschafften sich die Täter Zutritt. Gestohlen wurde eine Geldbörse mit einer geringen Menge Bargeld.

Zuletzt vernahmen Zeugen in der vergangenen Montagnacht (25.08., 01.45 Uhr) ein lautes Klirren an der Rathausstraße in Rietberg und verständigten die Polizei. Vor dem Eintreffen gelang es den Tätern in unbekannte Richtung zu flüchten. Ziel des Einbruchs war ein Geschäft, aus dem die Einbrecher Gold- und Silberschmuck gestohlen hatten. Zutritt schafften sie sich durch das Einschlagen der Glaseingangstür.

Die Polizei sucht weitere Zeugen. Wer kann Angaben zu den Einbrüchen machen oder hatte verdächtige Beobachtungen? Wer kann Hinweise auf die beiden beschriebenen Tatverdächtigen geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell