PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gütersloh

POL-GT: Drei Gaststätten- und Geschäftseinbrüche - Tatzusammenhänge werden geprüft

Gütersloh (ots)

Rietberg (MK) - Am Wochenende (23.08. - 25.08.) ereigneten sich im Stadtkern von Rietberg und zweimal im Ortsteil Mastholte, Einbrüche in ein Geschäft und zwei Gaststätten. Die umgehend eingeleiteten Ermittlungen dazu dauern an. Mögliche Tatzusammenhänge werden durch die Kriminalbeamten in Betracht gezogen.

In der Samstagnacht (23.08., 02.57 - 03.05 Uhr) bemerkten Zeugen an einer Gaststätte an der Lippstädter Straße in Mastholte zwei unbekannte Tatverdächtige. Nachdem diese das Fenster der Lokalität eingeschlagen hatten, einstiegen und die Räumlichkeiten nach kurzer Zeit wieder verließen, verständigten die Zeugen die Polizei. Nach vor dem Eintreffen der Beamten flüchteten die Täter gemeinsam mit einem Fahrrad in unbekannte Richtung. Zum Diebesgut liegen derzeitig keine Angaben vor.

Beide Tatverdächtigen waren zwischen 1,80 - 1,90 Meter groß. Der eine trug eine schwarze Jacke. Der zweite Täter, etwas kleiner, trug eine blaue Jacke. Beide hatten zudem Kapuzen auf dem Kopf.

In der Folgenacht (24.08., 01.00 - 08.00 Uhr) drangen erneut Einbrecher in eine weitere Gaststätte an der Lippstädter Straße ein. Wiederum durch Einschlagen eines Fensters einer Terrassentür des Lokals verschafften sich die Täter Zutritt. Gestohlen wurde eine Geldbörse mit einer geringen Menge Bargeld.

Zuletzt vernahmen Zeugen in der vergangenen Montagnacht (25.08., 01.45 Uhr) ein lautes Klirren an der Rathausstraße in Rietberg und verständigten die Polizei. Vor dem Eintreffen gelang es den Tätern in unbekannte Richtung zu flüchten. Ziel des Einbruchs war ein Geschäft, aus dem die Einbrecher Gold- und Silberschmuck gestohlen hatten. Zutritt schafften sie sich durch das Einschlagen der Glaseingangstür.

Die Polizei sucht weitere Zeugen. Wer kann Angaben zu den Einbrüchen machen oder hatte verdächtige Beobachtungen? Wer kann Hinweise auf die beiden beschriebenen Tatverdächtigen geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Alle Meldungen Alle
  • 25.08.2025 – 10:10

    POL-GT: Einbrecher stehlen Schmuck und Parfüm

    Gütersloh (ots) - Versmold (MK) - Bei einem Tageswohnungseinbruch in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Pestalozzistraße haben bislang unbekannte Täter am Freitag (22.08., 13.30 - 23.00 Uhr) Schmuck und Parfüm gestohlen. Die Einbrecher gelangten durch Aufhebeln eines Fensters in die Räumlichkeiten der Erdgeschosswohnung. Neben Ohrringen, Halsketten und Armbändern, nahmen die Täter auch einige hochwertige ...

    mehr
  • 25.08.2025 – 09:50

    POL-GT: Tageswohnungseinbruch am Nordwall

    Gütersloh (ots) - Rheda-Wiedenbrück (MK) - Unbekannte Täter haben sich am Sonntag (24.08., 10.00 - 19.25 Uhr) gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus am Nordwall verschafft. Durch das Einschlagen der Glasscheibe einer Terrassentür gelangten die Einbrecher in das Wohnhaus durchsuchten anschließend die Räumlichkeiten. Angaben zu möglichem Diebesgut konnte zum jetzigen Stand noch nicht gemacht werden. Die Polizei ...

    mehr
  • 23.08.2025 – 19:25

    POL-GT: Die 13-jähriges vermisste aus Gütersloh in Kopenhagen angetroffen

    Gütersloh (ots) - Gütersloh (CJ) - Die seit dem 23.08.2025 gegen 06:41 Uhr vermisst gemeldete 13-jährige aus Gütersloh ist wohlbehalten in Kopenhagen durch Polizeikräfte angetroffen worden. Sie wird bis zum Eintreffen der Eltern in Obhut genommen. Rückfragen bitte an: Polizei Gütersloh Pressestelle Polizei Gütersloh Telefon: 05241 869-2271 E-Mail: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren