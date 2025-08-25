PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-GT: Radfahrerin nach Sturz schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Rietberg (MK) - Am frühen Samstagabend (23.08., 19.45 Uhr) stürzte eine 76-jährige Frau aus Rietberg mit ihrem Pedelec, als sie zum Überqueren der Batenhorster Straße im Ortsteil Bokel von ihrem Fahrrad absteigen wollte. Der umgehend verständigte Rettungsdienst brachte die Frau zur weiteren stationären Behandlung in ein Krankenhaus nach Rheda-Wiedenbrück.

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

