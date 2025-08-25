POL-GT: Radfahrerin nach Sturz schwer verletzt
Gütersloh (ots)
Rietberg (MK) - Am frühen Samstagabend (23.08., 19.45 Uhr) stürzte eine 76-jährige Frau aus Rietberg mit ihrem Pedelec, als sie zum Überqueren der Batenhorster Straße im Ortsteil Bokel von ihrem Fahrrad absteigen wollte. Der umgehend verständigte Rettungsdienst brachte die Frau zur weiteren stationären Behandlung in ein Krankenhaus nach Rheda-Wiedenbrück.
Rückfragen bitte an:
Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/
Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell