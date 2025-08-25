POL-GT: Radfahrerin nach Sturz schwer verletzt

Gütersloh (ots) - Halle (Westf.) (MK) - Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr wurden durch Zeugen am Samstagmorgen (23.08., 07.10 Uhr) über die Brände zweier Fahrzeuge an der Werther Straße verständigt. Beim Eintreffen der Kräfte waren sowohl ein Lkw Opel Vivaro sowie auch ein VW Polo bereits im Vollbrand. Die Fahrzeuge waren an der Straße abgestellt. Den Feststellungen zufolge gerieten die Fahrzeuge im Bereich ...

mehr