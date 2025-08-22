Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Mühlhausen (ots)

In der Sonderhäuser Landstraße ereignete sich am Freitag, gegen 11.45 Uhr, ein Verkehrsunfall, bei dem ein Mann verletzt wurde. Der 64-Jährige fuhr in die Sondershäuser Landstraße ein, ohne vorfahrtsberechtigte Verkehrsteilnehmer ausreichend zu beachten. Folglich kam es zur Kollision mit einem weiteren Fahrzeug. Eines der Fahrzeuge war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der verletzte Mann wurde medizinisch versorgt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell