Polizei Bochum

POL-BO: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bochum und des Polizeipräsidiums Bochum - Durchsuchungen und Festnahmen im Zusammenhang mit organisierter Rauschgiftkriminalität

Bochum, Herne (ots)

Mit richterlichen Beschlüssen hat die Bochumer Kriminalpolizei unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Bochum in den frühen Morgenstunden des 11. Juni einen Einsatz in Herne und Bochum durchgeführt. Hintergrund des Einsatzes ist ein laufendes Ermittlungsverfahren wegen des organisierten Handels mit Betäubungsmitteln.

Insgesamt wurden zehn Objekte in Herne sowie eine Wohnung in Bochum durchsucht. Außerdem lagen in diesem Zusammenhang Haftbefehle gegen vier Männer aus Herne vor.

Alle vier Personen konnten unverletzt festgenommen werden. Für ein Wohnhaus in Herne setzte die Polizei zur Festnahme Spezialeinsatzkräfte ein.

Im Rahmen der noch laufenden Durchsuchungen wurden bereits Betäubungsmittel, darunter Kokain und Cannabis, in nicht geringen Mengen sichergestellt.

Die weiteren Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Bochum und des Polizeipräsidiums Bochum dauern an. Weitere Angaben können zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht gemacht werden.

