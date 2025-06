POL-BO: Kradfahrer aus dem Verkehr gezogen - Motorräder beschlagnahmt

Witten (ots) - Am Sonntag, 8. Juni, gegen 14 Uhr ereignete sich in Witten ein Alleinunfall, bei dem ein 73-Jähriger aus Haan schwer verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 73-Jährige mit seinem Fahrrad die Bochumer Straße in Richtung Crengeldanzstraße. In Höhe der Hausnummer 19 beabsichtigte er, die Straßenbahnschienen zu überqueren, verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte. Durch ...

