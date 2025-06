POL-BO: Fahndungserfolg - Tatverdächtiger identifiziert

Bochum (ots) - Drei bislang unbekannte Männer versuchten am Sonntag, 8. Juni, gegen 6.15 Uhr in die Wohnung einer 75-jährigen Bochumerin an der Merianstraße einzubrechen. Als sie dabei durch eine Zeugin gestört wurden, flüchteten sie mit einem Auto. Die drei mutmaßlichen Einbrecher sind etwa 25 bis 30 Jahre alt, schlank und haben ein "südländliches Aussehen". Zwei von ihnen trugen einen schwarzen Kapuzenpullover, ...

