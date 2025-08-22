LPI-NDH: Unkraut entfernt - Busch in Brand

Werther (ots) - In der Großwechsunger Straße stellte eine Frau ihren Pkw ab und entfernte sich hiervon für etwa eine halbe Stunde. Als die Frau gegen 16 Uhr wieder am Auto eintraf, stellte sie fest, dass Unbekannte eine Seitenscheibe der Beifahrerseite gewaltsam öffneten und aus dem Fahrzeuginneren Wertgegenstände entwendeten. Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten Ermittlungen ein und suchen nun nach ...

mehr