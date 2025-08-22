Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Unkraut entfernt - Busch in Brand
Artern (ots)
Was als Grünpflegearbeit begann, endete am Freitagmorgen in Artern mit einem Polizei- und Feuerwehreinsatz. Ein Mann wollte mit einem Gasbrenner unerwünschtem Gras zu Leibe rücken. Durch die anhaltende Trockenheit fiel jedoch nicht nur die unwillkommene Vegetation dem Gasbrenner zum Opfer - auch ein kleiner Busch stand plötzlich in Flammen. Der Mann reagierte unvermittelt und löschte den Brand ab. Verletzt wurde niemand.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell