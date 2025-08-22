Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto aufgebrochen - Wertgegenstände entwendet

Werther (ots)

In der Großwechsunger Straße stellte eine Frau ihren Pkw ab und entfernte sich hiervon für etwa eine halbe Stunde. Als die Frau gegen 16 Uhr wieder am Auto eintraf, stellte sie fest, dass Unbekannte eine Seitenscheibe der Beifahrerseite gewaltsam öffneten und aus dem Fahrzeuginneren Wertgegenstände entwendeten.

Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten Ermittlungen ein und suchen nun nach Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Tätern machen können. Sie werden gebeten sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0218212

Hinweis: Die Polizei rät dazu, niemals Wertgegenstände offen einsehbar in Fahrzeugen zurückzulassen, auch wenn sie nach nur kurzer Zeit zu dem Auto zurückkehren. Nutzen sie beispielsweise verschließbare Staumöglichkeiten wie das Handschuhfach zu Einlagerung von Wertgegenständen.

