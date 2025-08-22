Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Verkehrsunfall auf Landstraße - Pkw kollidiert mit Weidetier
Nordhausen (ots)
Zu einem Verkehrsunfall mit einem Weidetier kam es am Donnerstagabend auf der Landstraße 3080. Gegen 21.55 Uhr bewegte sich ein Opelfahrer von Werther kommend in Richtung Nordhausen. Wenige Meter hinter der Autobahnauffahrt in Richtung Göttingen querten von rechts nach links drei Schafe die Fahrbahn vor dem 61-jährigen Fahrer. Der Autofahrer kollidierte in der Folge mit einem der Schafe. Am Fahrzeug entstand unfallbedingter Sachschaden.
