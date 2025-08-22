Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hoher Sachschaden bei Brand eines Nebengelasses

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Am Donnerstag, gegen 15.30 Uhr, stand aus bisher noch ungeklärter Ursache eine Scheune in der Straße Steingraben in Flammen. Polizei und Feuerwehr kamen zum Einsatz. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Kameraden der Feuerwehr hatten die Flammen gegen 0.30 Uhr gelöscht. Warum das Feuer ausbrach, muss nun im Rahmen der weiteren Ermittlungen geklärt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich den ersten Schätzungen zufolge auf mehrere zehntausend Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell