LPI-NDH: Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Kyffhäuserland (ots)

Am Donnerstag war ein Motorradfahrer gegen 14.50 Uhr auf der Bundesstraße 85 aus Fahrtrichtung Bad Frankenhausen in Richtung Kelbra unterwegs. Aus derzeit noch ungeklärter Ursache kam der 43-jährige Fahrer des Kraftrades nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der Leitplanke und stürzte. Der Motorradfahrer erlitt bei dem Verkehrsunfall leichte Verletzungen. Er kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Am Motorrad entstand unfallbedingter Sachschaden. Aufgrund des Unfalls kam es auf der Bundesstraße zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

