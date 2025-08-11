Polizeidirektion Lübeck

Medieneinladung zur Spendenübergabe nach Benefizturnier

Medieneinladung zur Scheckübergabe am Freitag, 15.08.2025, um 15:00 Uhr an der Polizeistation Grömitz.

Im Rahmen des alljährlichen in Grömitz stattfindenden Beachvolleyball-Turniers der Landespolizei wurden am 05.06.2025 Spenden in Höhe von etwa 2230 EUR gesammelt. Die Summe soll nun an die Lübeck-Hilfe für krebskranke Kinder e.V. und die Kinder- und Jugendfeuerwehr Grömitz übergeben werden.

An dem Termin nehmen die Hauptorganisatoren Thorsten Krüger und Björn Burkhardt, der stellvertretende Stationsleiter, Dennis Gorski, die stellvertretenden Betriebsleitung Tourismusservice, Jacqueline Schumacher, die Leitung der Freiwilligen Feuerwehr Grömitz, Jacob Revenstorf, die Veranstaltungsleitung Tourismus Service, Jan Femerling, der Behördenleiter der Polizeidirektion Lübeck, Bernd Olbrich sowie die Vorsitzende der Lübeck-Hilfe, Frau Menorca teil.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind herzlich eingeladen, an der Veranstaltung teilzunehmen. Um Anmeldung wird unter der Telefonnummer 0451 131 2015 gebeten.

