Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL - Lübeck

Sommerferien-Aktion: Verkehrserziehung für Grundschulkinder

Lübeck (ots)

Zum Sommerferienstart hat die Präventionsstelle der Polizeidirektion Lübeck kostenlose Termine zur Verkehrserziehung von Kindern angeboten. Trotz des Lübecker Sommerregens haben circa 100 Kinder vom 29.07.-31.07.2025 an der Ferien-Aktion teilgenommen.

In der Jugendverkehrsschule am Meesenring haben sich in der ersten Woche der Sommerferien etwa 100 Kinder mit ihren Eltern eingefunden. Unter fachkundiger Anleitung der Mitarbeitenden der Präventionsstelle der Polizeidirektion Lübeck wurden Grundlagen zum Verhalten im Straßenverkehr vermittelt. Dabei erkundeten die Kinder den Platz zu Fuß, per Rad und auf dem Go-Kart und lernten dabei spielerisch Verhaltensweisen im Straßenverkehr und Verkehrsschilder kennen.

Nach und nach wurden die Radfahrenden immer mutiger und sicherer. Frei nach dem Motto "Übung macht den Meister" absolvierten die Kinder schließlich die Übungen auf der Wippe, im Kreisverkehr, auf der Slalomstrecke und beim einhändigen Fahren.

In der letzten Woche der Sommerferien werden vom 02.09.-04.09.2025 weitere Kurse angeboten. Es gibt noch wenige Restplätze zu vergeben. Anmeldungen werden zu Geschäftszeiten unter der Telefonnummer 0451 131 6414 angenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell