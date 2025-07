Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Verkehrsunfall mit umgestürztem PKW

Dinslaken (ots)

Im Kreuzungsbereich der Straßen Am Pollenkamp und Hans-Böckler-Str. ist es am frühen Dienstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW gekommen. Eines der beiden Fahrzeuge wurde dabei umgestürzt und blieb auf der Seite liegen, so dass die Fahrerin dieses Fahrzeuges den PKW nicht mehr eigenständig verlassen konnte. Glücklicherweise wurde Sie nur leicht verletzt, so dass keine große Eile für die Rettungsmaßnahmen geboten war. Die Patientin wurde durch den Rettungsdienst und die die diensthabende Notärztin noch im Fahrzeug erstversorgt und konnte mit äußerster Vorsicht und schonend durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug gerettet werden. Im Anschluss wurde Sie zur weiteren Untersuchung und Behandlung in ein lokales Krankenhaus transportiert. Die Feuerwehreinheiten Stadtmitte, Hiesfeld und die hauptamtlichen Kräfte mit dem Rettungsdienst arbeiteten wie so oft auch an dieser Einsatzstelle Hand in Hand. Sie sicherten den auf der Seite liegenden PKW mit speziellem Equipment gegen Umstürzen ab, stellten den Brandschutz sicher, fingen auslaufende Betriebsmittel auf und befreiten gemeinsam die Patientin aus dem Fahrzeug. Die Fahrerin des zweiten beteiligten Fahrzeugs erlitt zum Glück nur einen großen Schrecken. Auch Sie wurde durch die Notärztin untersucht, musste jedoch nicht für weitere Maßnahmen in eine Klinik transportiert werden. Nach etwa einer Stunde waren alle Maßnahmen der Feuerwehr abgeschlossen und die Einsatzkräfte rückten zu Ihren Standorten ein.

