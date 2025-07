Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Am Sonntagnachmittag kam es am frühen Abend zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKWs. Bei der Kollision im Kreuzungsbereich der Hünxer und Gerhard-Malina-Str. wurden mehrere Personen zum Glück nur leicht verletzt. Unter den insgesamt sechs Beteiligten Menschen befanden sich auch drei Kinder. Alle Betroffenen wurden von Einsatzkräften des Rettungsdienstes der Dinslakener Feuerwehr erstversorgt und später größtenteils zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus transportiert. Aufgrund der großen Anzahl an gemeldeten Verletzten unterstützte auch der Notarzt der Feuerwehr Wesel den örtlichen Rettungsdienst. Die hauptamtliche Einheit der Dinslakener Wehr koordinierte die Maßnahmen an der Einsatzstelle, stellte den Brandschutz sicher und sicherte die Einsatzstelle gegen weitere Gefahren ab. Nach etwa einer Dreiviertelstunde konnte der Einsatz vor Ort beendet werden.

