Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Glasgefäß verfehlt Grünpflegearbeiter

Nordhausen (ots)

Ein Mann, der Grünpflegearbeiten nachging, kam am Donnerstagmorgen mit dem Schrecken davon. Gegen 9 Uhr traf den Mann beinahe ein Glas, welches aus einem Gebäude in der Ostrower Straße geworfen kam.

Bisherigen Ermittlungen zufolge geht die Polizei davon aus, dass eine derzeit unbekannte Person das Glas aus dem Gebäude warf. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein.

Wer Hinweise zur Tat oder Täterschaft geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0217474

