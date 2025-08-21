Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Moped und Pkw kollidieren
Bleicherode (ots)
Am Donnerstagmorgen ereignete sich in der Löwentorstraße ein Verkehrsunfall, bei dem eine Mopedfahrerin verletzt wurde. Beim Abbiegen des Pkw in die Johannes-Kleinspehn-Straße kollidierte dieser mit der entgegenkommenden 16-jährigen Kleinkraftfahrerin. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Mopedfahrerin wurde in einem Klinikum behandelt. Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.
