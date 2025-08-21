LPI-NDH: Moped und Pkw kollidieren

Kallmerode (ots) - Aufgrund eines Polizei- und Feuerwehreinsatzes musste am Donnerstag, gegen 13 Uhr, die Durchfahrtsstraße in Kallmerode gesperrt werden. In der Ortslage war es aus bislang noch ungeklärter Ursache zum Brand eines Schuppens gekommen. Die Kameraden der Feuerwehr löschten die Flammen. Durch den Brand wurde eine angrenzende Scheune in Mitleidenschaft gezogen. Ein Mann erlitt eine Rauchgasvergiftung und ...

